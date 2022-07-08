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2022年7月8日星期五
拿度忍痛反勝 續戰溫網難料 拒父親勸退打入4強 鬥基茲奧斯前檢查傷勢
黃澤林青年組8強負男雙戰友 無緣衝冠改寫歷史
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39歲法拉10月倫敦馬復出 尋挑戰拒言退役
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英格蘭女足響頭炮 6.8萬人觀戰創新高
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【明報專訊】（請看附圖）
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