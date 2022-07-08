體壇快訊：港棍網女隊不敵紐國

梁育榮世盃分組賽止步

香港硬地滾球代表隊昨續戰世界盃葡萄牙站，梁育榮在男子BC4級個人賽不敵烏克蘭隊球手，兩連敗後分組賽止步，同級別的女將張沅亦無緣出線。龍子健在男子BC1級個人賽出線8強，BC2級女將郭海瑩及楊曉琳亦分途打入8強。

李俊威冠軍聯賽出局

相隔兩季重返職業賽的香港桌球手李俊威，昨於英國舉行的冠軍聯賽以局數1：3不敵威爾斯籍的積遜比治，雖然其後以局數3：1擊敗東道主格連，但連同首仗敗予華頓，在小組以1勝2負出局。港隊「四眼Cue后」吳安儀於本月18日登場，力求在小組賽突圍。

傑志8‧19戰亞冠16強

亞洲足協（AFC）昨確定亞冠盃16強東亞區賽程，港超球隊傑志於8月19日下午4時，在埼玉縣浦和駒場體育場對泰國球隊巴吞聯。前一日兩場16強為韓職及日職打吡，由FC大邱對全北現代，以及神戶勝利船對橫濱水手。傑志昨在傑志足球中心復操。

卡克9年來首贏環法分站

環法單車賽第5站昨再現多次炒車意外，東京奧運個人計時賽冠軍洛格歷脫骱，自行駁回後獲第61名。本月18日滿36歲的澳洲籍老將卡克（藍衫）與荷蘭籍的雲迪賀倫，踩畢157公里幾乎同時衝線，靠相片判定以色列創業之國車隊的卡克封王，是他9年來首個分站冠軍。比利時籍的雲艾特則於總成績領先。