拿度忍痛反勝 續戰溫網難料 拒父親勸退打入4強 鬥基茲奧斯前檢查傷勢

溫網男單4強 now612/670台 晚上20：30直播

36歲的拿度昨以2號種子身分出戰男單8強，面對11號種子、年輕12載的美籍球手費利斯，先輸一盤3：6後以7：5扳平。戰至第2盤，他一度表示腹部劇痛，治療後被團隊及家人力勸退賽。不過，他堅決拒絕，雖然再輸一盤3：6，但第4盤以7：5扳平，將對手逼入決勝盤。拿度此時發球威力已大減，但善用經驗靈活走位，亦令對手頻頻犯錯，戰至「搶十」時早段便破發，終以細分10：4奠勝。

拿度上月再奪法國公開賽冠軍，累積22項大滿貫男單冠軍，但賽後表示一直靠打止痛針繼續作賽。他昨稱對痛楚習以為常，但今次是情况最差的一次，「他們（團隊）勸我退賽，回想我的職業生涯曾試過數次退賽，但半途退出的感覺太差，所以希望繼續嘗試」。

拿度淘汰費利斯後，今晚對陣27歲的基茲奧斯。距離單季盡攬澳洲公開賽、法網及溫網只差兩仗，但這名世界四哥能否續戰仍是未知數，將為人父的他說：「我要接受一些檢查，聆聽不同專家的意見，始終相對贏得溫網冠軍，健康還是最重要。」

壞孩子首闖4強避談官非

基茲奧斯昨以直落3盤淘汰智利籍的加連，首度打入大滿貫男單4強。世界排名40位的他賽前惹官非，被指控去年12月毆打前女友，下月需就普通襲擊罪上庭。他被問及此事時遵從律師建議「封口」，但承認表現受到影響。過去屢向裁判投訴的他，昨以表現證明實力，成為男單4強唯一非種子球手，賽後亦剖白道：「記得2019年，我飽受傷患影響，試過自殘，亦想過自殺，現在很想以過來人身分，證明大家都可以走出困境。」今晚另一場男單4強，將由前天已晉級的佐高域，對陣東道主球手洛尼。

俄裔女將晉級 賽前籲停戰

另外，今屆溫網因俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，4年前轉籍哈薩克的俄羅斯裔球手雷芭堅娜，在爭議聲中打入女單4強，昨晚面對羅馬尼亞籍的前一姐夏納。雷芭堅娜昨感激哈薩克網球總會栽培，又表示未有忘記在俄羅斯土生土長，希望戰爭盡快結束，回復和平。