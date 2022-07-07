洛尼溫網4強撼佐高域 港將黃澤林闖青年男單8強 寫大滿貫最佳

溫網女單4強 now612/670/671台 晚上20：30直播

洛尼在8強面對大衛哥芬先落後盤數1：2，其後大幅減少非受壓下的失誤，終連贏兩盤6：3和7：5，激戰3.5小時後以盤數3：2勝出，晉級4強將惡鬥頭號種子佐高域。兩人過往只交手過一次，洛尼去年在ATP世界巡迴賽總決賽，以直落兩盤不敵佐高域。這名26歲英籍球手承認下仗再度對壘將是重大考驗，但仍期待挑戰對方。

洛尼是溫網男、女子單打中唯一僅存的英籍球手，他盼球迷繼續支持自己，「我在賽前的辛苦付出和犧牲，現證明是有回報的，這感覺很美妙」。親身入場觀戰的威廉王子和凱特王妃，以及洛尼愛隊紐卡素亦有發文道賀。

英一哥獲劍橋公爵伉儷力撐 佐高域爭四連霸拒輕敵

洛尼能夠成為英籍一哥，全因6年前的車禍令他扭轉心態，專注網球。他當年在美國得州基督教大學就讀2年級，參與派對過後意外炒車，下巴需縫6針，外界更稱他有機會在車禍中喪生，校隊教練向他下達最後通牒，要不放棄派對、要不踢他出隊。洛尼說：「自此我便專心打球，不想再讓人失望。」

至於佐高域在8強先輸兩盤下，連贏3盤反勝扭傷的意籍球手史拿，第11次打入溫網4強。距離四連霸只差兩仗，這名塞爾維亞籍好手認為不能掉以輕心，「洛尼擁主場之利，而且他沒有什麼可輸。不過，我了解他的打法，會好好備戰」。

基茲奧斯涉毆前度遭控普通襲擊

另外，澳洲「壞孩子」基茲奧斯疑再生事，據報他涉嫌去年12月在坎培拉毆打前女友，被控普通襲擊，需於下月2日上庭，控罪最高刑期監禁兩年。

至於香港網球新星黃澤林昨於溫網青年組16強，以直落兩盤7：5淘汰斯洛伐克籍球手柏利華拉，首度打入8強，亦寫下個人大滿貫單打最佳，將與美籍雙打拍檔鄭瑞爭晉級。