英超29歲球星 遭加控兩強姦罪 保釋至8月 受害人社交網揭發

遭扣留問話15小時

涉案球星周二在位於巴尼特區的住所被捕，遭扣留問話逾15小時。倫敦警方昨晨發聲明，表示疑犯在拘留期間，因另涉去年兩宗強姦案再被捕，兩案分別發生於去年4月及6月，事主為另一名年約20歲的女子。他目前已保釋至8月，案件仍在調查當中。

英國《太陽報》引述消息報道，倫敦警方發現該球星涉及另案，是因為上月案件的事主報案時，透露另一案事主透過社交網聯繫她，並向警方展示有關對話。警方審慎考慮指控後，再以兩項強姦罪拘捕該名球星。

柏迪未赴德集訓惹揣測

多間英媒報道，涉案的疑為效力熱刺或阿仙奴的國腳級球星，原定他近日隨球會復操，準備出征季前熱身賽，11月亦會為國家隊出戰在卡塔爾展開的世界盃，被猜測與事件有關的包括29歲阿仙奴中場湯馬士柏迪。這名加納國腳兩周前在社交網上載度假照，標註地點為西班牙避暑勝地馬貝拉。

阿仙奴隨隊記者Chris Wheatley本在社交網表示柏迪有隨隊到德國集訓，但其後改稱對方身處倫敦。另有英媒報道，向涉案球星的球會查詢，但對方拒絕回應。