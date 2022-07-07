普巴迪馬利亞料周六投祖雲 迪歷特口頭協議加盟拜仁

保羅普巴及迪馬利亞分別約滿曼聯和巴黎聖日耳門，據報將在周六抵達祖雲達斯體測，勢成「老婦人」新兵。普巴於2012至2016年效力祖雲，助該隊四奪意甲和兩奪意大利盃冠軍，之後回巢曼聯，上季傷患頻仍表現下滑，仍獲「斑馬兵」青睞。據報他將簽約4年，近日在社交網站留言「急不及待」，疑表達期待再與祖雲合作，至於34歲的迪馬利亞據報將會簽約祖雲1年。

效力祖雲3季的守將馬菲斯迪歷特，據報已與拜仁慕尼黑有口頭協議，而拜仁體育總監沙歷咸美斯將在日內與祖雲研究羅致迪歷特。祖雲早前拒絕車路士開價3440萬鎊（約2.7億港元）的轉會費，另加前鋒迪姆華拿，以換取迪歷特加盟。另外，AC米蘭證實簽入約滿利物浦的前鋒奧歷治，而伊巴謙莫域勢減薪續約米蘭1年，惟這名40歲前鋒因膝傷嚴重今年勢無緣披甲；森多利亞則宣布與39歲前鋒加利亞雷拉續約1年。

吉田麻也投史浩克 40歲祖亞昆續戰

此外，約滿森多利亞的日本隊隊長中堅吉田麻也已轉投德甲「升班馬」史浩克04，而曼聯簽入荷蘭隊左閘杜維爾馬拉西亞後，同意將中場安祖斯彭利拿售予富咸，據報轉會費加浮動條款共1000萬鎊（約9300萬港元），而本月21日便41歲的中場祖亞昆已與貝迪斯續約1年。