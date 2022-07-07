賓菲加賣星雙面刃 10年獲利近百億 難補衰落風光不再

網站transfermarkt報道，賓菲加在2010至2020年間，從球員買賣市場獲利10億鎊（約93.3億港元），馬德里體育會以9.53億鎊隨後，祖雲達斯賺得9億鎊排第3，波圖只以7.85億鎊排第9位。這10年期間，賓菲加的代表作是在2019年，以歷來第3高的1.26億歐元（約10億港元）轉會費，將青訓產品祖奧菲歷斯售予加盟馬德里體育會，以及上月中將加盟兩年的達雲紐尼斯賣給利物浦。

年投資8000萬 世界各地覓新血

開辦足球學校 科學化培育人才

賓菲加盈利能力鶴立雞群，主因是在2009年開始便聚焦球員買賣。行政總裁迪奧利華拉稱，他們固然像其他歐洲球會般重視門劵、贊助和播映權收入，但對於作為一個人口僅逾1000萬的葡萄牙，利益的來源和規模始終難與歐洲五大聯賽球隊相比。他說：「所以會方決定尋找其他生財方法，更注重球員買賣，而青訓也是業務重要部分。從世界各地發掘球員，將他們發展及栽培，招攬進入賓菲加足球學校和青年軍，每年需投資1000萬歐元（約8000萬港元）。」

賓菲加足球學校有逾400名不同年齡的球員，來自20支不同的球隊。迪奧利華拉表示，當發現可造之材，便會嘗試透過優秀的人和教練、强大而健全的發展方法，以及跟蹤睡眠、營養和一系列其他科學技術管理，協助球員得到適當而長足的發展。賓菲加還在2018年，聘請當年負責曼城策劃及發展達8年的柏度馬基斯，擔任足球學校技術總監，他說：「我管理校內至少五成人，包括教練、體育科學家、心理學家、營養學家和醫務人員，我認為這是一間頂級的學校。」

無人入選葡軍 波圖取代班霸地位

然而針無兩頭利，賓菲加因向錢看而付出代價。1995至2009年，該隊只奪得1次葡超冠軍，過去13季聯賽亦只六度封王，相反同期的波圖多達17次，賓菲加上季聯賽排第3，更分別被冠軍波圖及亞軍士砵亭拋離17分和11分。賓菲加在歐戰與波圖也有一段距離，上次稱雄歐洲需追溯至1962年的歐洲冠軍球會盃（歐聯前身），波圖則是2004年歐聯盟主，又分別在2003和2011年揚威歐洲足協盃（歐霸前身）及歐霸。事實是葡萄牙國家隊在上月初的國際賽檔期竟無賓菲加球員，反映這支葡超冠軍次數最多的球隊已今非昔比。