體壇快訊：李俊威冠聯首戰告負

美國成世界賽大贏家

西班牙隊昨於男子水球世界賽險勝意大利隊，取得今屆游泳世界賽最後一金。一連16天的賽事在匈牙利布達佩斯落幕，中國隊憑全紅嬋等代表在跳水項目收穫13金，累計以18金2銀8銅在獎牌榜居次，於長池泳賽大豐收的美國隊則以18金14銀17銅居首。

鄧謝配今戰大師賽

港隊「左手配」鄧俊文與謝影雪上周於馬來西亞羽毛球公開賽8強飲恨，今同場轉戰大師賽混雙首圈32強，與日本隊的金子祐樹/松友美佐紀爭晉級，雙星李卓耀與伍家朗亦會分途出戰男單首圈。上周錄得32連勝兼今年第5冠的世界一哥安賽龍，則宣布退出馬來西亞大師賽及緊接的新加坡公開賽。

42歲邱明峰膺最老選秀

中國職業籃球聯賽（CBA）選秀名單昨出爐，除了來自清華大學的狀元熱門王嵐嶔，82人名單還有42歲的邱明峰，成為最年長一人。多間中國傳媒稱對其背景及往績了解不多，但按年齡及報稱1.78米的身高估計，他本月24日在選秀會獲選的機會是零。