北愛業餘英雌歐國盃逐夢 逾半隊擁全職 周五初登決賽周

英格蘭女足vs.奧地利女足 明晨03：00開賽

北愛爾蘭隊去年4月在女子歐國盃外圍賽附加賽，兩回合以4：1淘汰烏克蘭隊，歷史性躋身國際大賽決賽周。北愛聯賽只屬半職業性質，因此陣中除數名旅外球員以外，大部分都擁有正職，每周只能兩晚訓練。28歲前鋒羅倫葦迪正職為一名殯儀從業員，她接受英媒訪問時坦承，辛勞整天後還要參與練習確實累人，但從未對此抱怨，「我們過去從未接觸全職訓練，以為工作、練波、睡覺不斷循環才是常態」。

英奧明晨演揭幕戰

直至球隊晉身歐國盃決賽周，北愛足總今年1月決定安排22人接受長期集訓，讓一眾本土球員初嘗全職訓練。葦迪與從事零售業的隊友麥基妮絲同獲僱主支持追夢，獲准休假專注備戰。麥基妮絲感激老闆理解，稱目前將足球排在首位，「很多球員過去日間都要工作，晚上才能練習，現在早上第一件事就是訓練，在歐國盃揭幕前，這就是我們的全職工作」。

然而並非所有球員像她們兩人般幸運，擔任業務拓展經理的咸美頓，集訓期間需繼續遙距工作，最終未入選決賽周23人大軍。她透露維持訓練及工作的過程，令身心構成巨大壓力，「很難從工作中抽身出來，把注意力轉移到其他事物上」。

輕裝上陣 享受越級挑戰過程

北愛爾蘭隊現時世界排名47位，是決賽周16隊中排名最低的隊伍。教練舒爾斯於3年前上任，首次執教娘子軍便化腐朽為神奇，他形容晉身決賽周為「英國體壇最大成就」之一，認為球隊近年進步有目共睹，「若你翻查球隊往績，可說是慘不忍睹。這兩年帶領她們晉級，這批球員過去以0：8大敗予瑞士隊，現在卻可以言和，令我能感受球隊一直在進步」。

即將迎來大賽首演，北愛爾蘭隊難免被貼上「魚腩部隊」標籤。舒爾斯盼麾下輕裝上陣享受挑戰，「我們不被看好，但爭取贏得一場並非不可能。接下來的3場硬仗，我會跟球員說不要錯過，盡情享受」。