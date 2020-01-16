夏納輕鬆闖8強成大熱 溫網禁雙俄被WTA罰款 球手組織要求攤分

媽媽級馬莉雅首闖4強

夏納在16強面對巴杜莎未受考驗，僅用59分鐘便直落兩盤6：1和6：2橫掃對手，這名前一姐賽後稱重返8強意義重大，因為去年小腿肌肉和大腿內側接連受傷，一度令她萌生掛拍念頭，「我在過去飽受傷患困擾，自信心一度受挫，很高興能夠重返球場，再次打入8強。」夏納被視為爭標大熱，有望重溫2019年奪冠舊夢，下仗將在8強鬥安森莫娃。昨日的女單8強，則有34歲媽媽級球手馬莉雅與22歲同胞妮美雅合演德國「內訌」，最終馬莉雅反勝盤數2：1首闖4強。

基茲奧斯穿非全白服飾受訪違禁

男單方面，基茲奧斯在16強苦戰逾3小時，終以盤數3：2反勝美籍球手中島布萊頓，但這名澳洲籍「壞孩子」違反賽會的全白服飾指引，戴上紅色帽和穿紅色球鞋接受賽後訪問，他事後堅稱「只想做自己」。

另外，草地網球協會及溫網賽會因禁止「雙俄」球員參賽，影響球員的世界排名，被WTA分別罰款62萬鎊（約585萬港元）和20.7萬鎊（約195萬港元），有女球手組織要求攤分當中部分罰款。