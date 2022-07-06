29歲英超球星涉姦被捕 被指上月度假犯案 法律原因身分未公開

英國《電訊報》昨晨報道，一名29歲英超球星被捕，他涉於6月在地中海度假時強姦一名年約20歲的女子。警方昨證實拘捕一名住所位於巴尼特區的男子，但因法律原因不會公開被捕者身分。英國多間傳媒整合消息，將矛頭指向北倫敦雙雄熱刺及阿仙奴，並引述消息稱該人為國腳級球星，原定會隨國家隊出戰11月在卡塔爾展開的世界盃。截至昨午，該名疑犯被捕後已遭問話長達15小時，其所屬球會近日開操，原本正準備出發海外參與季前熱身賽。

外界料涉事球員來自北倫敦雙雄

屬年底征世盃國腳級球星

有英媒猜測被捕者為阿仙奴球星湯馬士柏迪，並稱這名加納隊中場未有隨球隊開操。倫敦網媒Football Daily的製作人Connor Humm原本在社交網稱，29歲的柏迪已隨球隊出發德國，但其後刪走帖文，未有解釋原因，亦有加納傳媒MyNewsGh表示柏迪有隨隊赴德國。英超未有球會就事件回應，而柏迪5天前隨阿仙奴開操，當時上載相片到社交網。

近年3英超兵涉性犯罪

英超近年多次發生同類事件，已被曼城停職的27歲後衛班捷文文迪，去年8月涉強姦被捕，上月再被加控一宗強姦罪，目前涉及8宗強姦、1宗性侵及1宗企圖強姦罪，預計在本月中再上庭。而曼聯20歲新星格連活特今年1月涉嫌強姦、性侵、襲擊及威脅殺害18歲女友，早前被警方延長保釋。至於被指涉及一宗性侵兒童案的冰島國腳基菲爾施古臣，自事件後逾1年未再為愛華頓上陣，目前仍在保釋候審，上月底約滿後未獲續約，暫未有落班。

楊格續約維拉 曼聯簽荷蘭左閘

另外，阿士東維拉昨宣布與36歲老將艾舒利楊格續約1年，他在球會訪問中表示續約因看見球會上下具備野心，強調未打算掛靴。他又稱與主帥謝拉特合作愉快，「享受與他共事的每分鐘」，並透露兩人季後交談，獲對方說服留隊。楊格更說認同謝拉特放眼重返歐洲賽的目標，深信球會來季將持續進步。楊格去年跟國際米蘭約滿，以自由身重返維拉。而盛傳已表達離開曼聯意願的基斯坦奴朗拿度（C朗），以家庭理由尚未歸隊。他據報身處葡萄牙首都里斯本，在國家隊訓練基地出沒。而曼聯昨正式公布簽入22歲荷蘭隊左閘杜維爾馬拉西亞。