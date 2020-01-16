PSG解僱普捷天奴 加迪亞接掌帥印

會方僅35字聲明道別

為領軍感光榮 新帥冀獲麾下信任

PSG在剛過去的球季重奪聯賽冠軍，但在歐聯16強出局後飽受批評，球會多次傳出辭去普捷天奴及體育總監李安納度。李安納度今年5月離任，50歲的普捷天奴多次否認被炒，終於逃不過現實。PSG發表35字聲明，當中寫道：「普帥與其教練團隊於去年1月加盟，執教84場主要賽事，今年4月領軍篤定贏得第10次法甲冠軍。球會感激他們所付出的努力，祝願他們未來順利。」

PSG前天預告會於昨晚召開記者會，結果加迪亞與班主艾希拉菲一同亮相。加迪亞上月辭任尼斯主帥，昨以PSG新帥身分說：「能夠執教這樣的球隊是一種榮譽，我們會有共同目標，相信會得到球員的信任。」盛傳球星基利安麥巴比早前轉軚續約，獲保證更大話語權是原因之一，包括提議聘用與他關係良好的甘保斯任足球顧問。

55歲的法籍教練加迪亞掛靴後，2009年在聖伊天首執教鞭，2017年接掌當時排在下游的里爾，2021年5月領軍稱霸法甲，兩天後辭職轉投尼斯。他與甘保斯早在執教里爾時合作，昨被問及二人關係時說：「他對於我接掌PSG，角色非常重要，加上會長的信任，令我有更大信心。」