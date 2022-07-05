F1英國站恐怖意外 周冠宇毫髮未損報平安

正賽未如排位賽般遇上天雨，但一班中游位置起步的車手於首個彎位便發生意外。排11位起步的加斯利誤撞前面右方的角田裕毅，後者再撞向周冠宇，齊齊衝出賽道，周冠宇的戰車更撞至飛起翻轉，撞上防撞牆後再衝向鐵欄，戰車夾在鐵欄與防撞牆中間，威廉士的艾邦亦捲入意外。

醫療團隊即時趕至，由於F1戰車上有「HALO」裝置及多點式安全帶保護駕駛艙，即使戰車嚴重損毀，但保護裝置發揮關鍵了作用，周冠宇毫髮未損，清醒下獲救出，送往賽道的醫療中心。其後周冠宇在社交網報平安，證實並無大礙，完場後更返回賽場與車隊會合。

辛尼斯首奪分站 小舒密加初嘗得分

賽事在意外後1小時重開，首排頭位的法拉利車手辛尼斯力抗紅牛的韋斯塔本，他其後藉「韋少」戰車爆胎兼有零件問題墮後，加上阿爾派的奧干壞車，令他可乘賽會出動安全車時換軟胎，趕過才換硬胎不久的陸奇尼進佔前位，順利率先衝線奪冠，贏得7季F1生涯以來首個分站。紅牛的佩雷斯奪亞，平治的咸美頓力壓陸奇尼，主場搶得頒獎台最後一席。

至於「韋少」最終力抗哈斯的「車神之子」米克舒密加以第7名衝線，總成績續居首，米克則以個人最佳的第8名首於F1得分。