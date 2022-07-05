佐高域闖8強寫歷史 草地賽25連勝 黃澤林青年男雙過關

伙新拍檔輕取3號種子 黃澤林今爭入16強

年初勇奪澳網青年組男雙冠軍的黃澤林，在原拍檔葛原般奴未參賽下，溫網改伙美籍華裔的Michael Zheng出戰雙打。首圈雖遇上美國及墨西哥籍的跨國組合，但首次合作的兩人未受考驗，兩盤均成功保住發球局，只用了55分鐘便以6：3、6：2獲勝。黃澤林與Michael均要兼顧單打及雙打，其中黃澤林今日會轉戰男單32強，硬撼上月曾躋身法網青年組4強的Dino Prizmic。

成人組賽事方面，世界排名第3的佐高域昨晨在男單16強以局數3：1擊敗荷蘭籍外卡球手雲利科芬。他該仗首盤以6：2先拔頭籌，但次盤被世界排名低101位的對手錄得10次發球直接得分（Ace），輸4：6遭扳平盤數。佐高域重整旗鼓後未再給予對方機會，以6：1、6：2輕鬆連取兩盤，花2小時38分鐘擊敗雲利科芬。

史拿挫艾卡拉斯 近8年最年輕8強份子

佐高域的8強對手將為意籍球手史拿，該名20歲新星在第4圈面對19歲的西班牙籍「新拿度」卡路士艾卡拉斯，全場力保發球局不失，以6：1、6：4、6：7、6：3力挫該名賽事5號種子，第3次打入大滿貫8強。他亦成為自2014年的基茲奧斯後，躋身溫網男單8強的最年輕球手。東道主球手洛尼直落3盤擊敗美籍的湯美保羅，首次打進大滿貫8強。

哈薩克女將雷芭堅娜一盤不失首闖8強

女單方面，突尼斯籍的3號種子查比雅擊敗比利時球手梅頓絲，連續兩年晉級溫網8強。她在首盤力救對手5個決勝分，以細分11：9取得領先，次盤再贏6：4，8強對捷克籍球手寶絲高娃。哈薩克籍的雷芭堅娜亦直落兩盤擊敗克羅地亞籍的馬迪芝，今屆一盤未失，並首次晉級溫網8強。