體壇快訊：港女棍網世界賽僅負愛爾蘭

2023年非洲盃延至後年

非洲足協會長莫西比（Patrice Motsepe）昨日宣布，原定明年6至7月在科特迪瓦上演的非洲國家盃，將延期至2024年1至2月舉行，原因是科特迪瓦夏天的降雨量高，在上月暴雨引發的嚴重洪水已造成阿比讓至少5人死亡，非洲足協不想在洪水期間冒險舉行比賽。

卡塔爾世盃推帳篷城計劃

世界盃決賽周將於11月21日假卡塔爾展開，國際足協（FIFA）推出「帳篷城」計劃，提供每日租金350鎊（約3340港元）的帳篷屋予球迷租住。「帳篷城」位於比賽城市之一的豪爾，距離首都多哈約40分鐘車程，而豪爾將舉行B組英格蘭對美國等賽事。

中國男籃世盃外晉次圈

中國男籃昨於世界盃亞洲區首圈外圍賽，在中鋒周琦取得「雙雙」領銜下，以97：56大勝中華台北隊，在B組2勝2負排次席，與首名的澳洲隊及第3的日本隊攜手晉級次圈12強賽。歐洲區方面，斯洛文尼亞隊憑NBA球星盧卡當錫的奠勝球，在C組以84：81擊敗瑞典隊。