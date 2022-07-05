安永佳成廣告商新寵不忘宣傳港足

周四復操 為傑志備戰亞冠

黃威首赴商業活動 盼添未來出路

安永佳過去逾3個月為傑志及港足離港出戰亞洲賽，今次是他返港後首個公開活動。這名香港及新西蘭混血兒上周完成隔離後即拍攝廣告，亦接洽了不少商業合作，他冀借此可吸引更多人支持香港足球，並透露將於周四歸隊復操，為傑志備戰下月中在日本舉行的亞冠盃16強。

港足中場黃威透露今次是他首次出席商業活動，會感緊張，盼繼續用成績報答球迷支持。下月底將滿30歲的他承認已年紀不輕，希望趁有機會接觸更多不同範疇工作，亦不介意接洽健康食品廣告或模特兒工作，好讓未來有更多出路。

黃威和安永佳都有入選港足東亞盃33人初選名單，黃威稱不怕疲累，想繼兩年半前上屆後再踢東亞盃決賽周，「老實講香港的比賽密度較外國低好多，自己很享受短時間內踢這麼多比賽」。安永佳亦期待可首戰東亞盃，「爭取擊敗一支亞洲強隊，為何不可？」