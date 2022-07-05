陳銘泰瑞士賽摘金 相隔5年再破8米大關

擁有男子跳遠香港紀錄的陳銘泰，在瑞士拉紹德封舉行的Resisprint International出擊，首五跳的最佳成績為7.77米，並在最後一跳造出8米正的成績，力壓首跳跳出7.99米的德國選手Maximilian Entholzner奪冠。這亦是陳銘泰自2007年7月在亞洲賽以8.03米摘銀後，首於正式比賽成績達到8.00米。而他的香港紀錄為8.12米，在2016年的香港田徑錦標賽創下。

認喜出望外 為未來打強心針

陳銘泰受訪時直言，在歐洲之行並未刻意追求8米的目標，因此得悉成績後感到喜出望外，「完成該跳後起身，行近尺子看見成績為8米，到裁判以法語宣讀作實，然後全場觀眾歡呼，直至其餘的選手完成，這數分鐘仍不相信自己做到」。他指出在歐洲的逾半年，起初與新教練合作不太順利，但經時間磨合後調整訓練方法，成為創下佳績關鍵，「他給予我信心，放膽去跑、去跳，即使跳得不完美，仍以速度和力量跳到8米」。