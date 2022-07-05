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2022年7月5日星期二
捷西斯4.3億投阿仙奴 簽約5年披9號 期待與阿迪達再合作
艾歷臣傳同意加盟曼聯 簽約3年
Out Out轉轉
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佐高域闖8強寫歷史 草地賽25連勝 黃澤林青年男雙過關
F1英國站恐怖意外 周冠宇毫髮未損報平安
烏克蘭89名運動員教練戰爭中喪生
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【明報專訊】（請看附圖）
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