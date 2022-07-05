捷西斯4.3億投阿仙奴 簽約5年披9號 期待與阿迪達再合作

曾在曼城共事 期望帶來成功

藍月4.3億簽加雲菲臘斯

25歲的「主耶穌」加比爾捷西斯，過去6季效力曼城合共上陣236場入95球，協助藍月奪得10座錦標，包括4屆英超。他在接受阿仙奴官網的訪問時感謝舊東家，認為自己在曼城學習成長有不少得着，又透露主帥阿迪達此前在曼城任助教時亦是良師益友，加盟前與對方談了不少在「兵工廠」的展望，自言「100%相信他」。而他又透露從小就喜愛看阿仙奴的比賽，因亨利的表現總是令人着迷，期望自己能在這支大球會取得成功。

至於阿迪達亦為能與昔日麾下再合作感興奮，他說︰「我非常了解他，他在英超已取得很好的成就，亦是己隊一直需要的類型，我為他的加盟感到興奮。」

阿仙奴宣布加比爾捷西斯加盟後約兩小時，曼城即公布加雲菲臘斯來投。這名26歲英格蘭國腳為列斯聯青訓產品，為母會一隊效力8季上陣234場，自2020年起入選英格蘭隊，至今為「三獅」出場23次。他將在新東家穿起4號球衣，這號碼在「藍月」前隊長高柏尼離隊後丟空至今。

加雲菲臘斯在球會官網訪問透露很高興能加盟曼城，「曼城證明了他們是英格蘭最佳球隊，擁有世界級的團隊和設施，能加入這球會是夢想成真」。他又盛讚領隊哥迪奧拿為「世上最佳教頭」，希望與對方合作，「能夠在Pep（哥迪奧拿）麾下踢球，從他和教練團成員身上學習，讓我對未來感到無比興奮」。

貝雲積傳離熱刺返阿積士

而熱刺翼鋒貝雲積據報將回流荷甲，加盟班霸阿積士。荷蘭傳媒指，兩間球會已就轉會達成共識，阿積士將以破球會轉會費紀錄的3000萬歐元（約2.46億港元）完成收購。貝雲積曾在阿積士青年軍效力6年，其後轉投燕豪芬青訓並獲晉升至一隊。他在2020年1月轉戰英超，為熱刺上陣83次攻入8球。

巴塞免費簽基斯爾基斯坦臣

此外，巴塞隆拿昨落實與上月底約滿AC米蘭的中場基斯爾，以及約滿車路士的後衛安達斯基斯坦臣，同樣簽約4年，並設5億歐元（約41億港元）解約費條款。