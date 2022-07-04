C朗欲戰歐聯擬離紅魔 不滿招兵欠積極 拜仁車路士恐因高薪卻步

C朗去夏回巢曼聯簽約兩年，上季各項賽事獨取24球，但曼聯仍「四大皆空」，下季只能出戰歐霸。英國廣播公司及天空體育等多間英媒報道，這令無緣連續20季出戰歐聯的C朗很失望。這名球星以140球榮膺歐聯「入球王」，自信未來3至4年仍可角逐最高水平賽事，但紅魔今夏招兵緩慢，缺乏野心，令他非常沮喪，所以要求離隊。

傳坦夏格6.6億斟阿積士舊部頂替

轉會新聞專家羅曼奴透露，C朗的經理人佐治文迪斯已聯絡拜仁慕尼黑、車路士和拿玻里等球會，並有英國博彩公司開出C朗新東家的盤口，拜仁因前鋒羅拔利雲度夫斯基勢將離隊，暫以3.25倍成為大熱門，但拜仁已簽入沙迪奧文尼，羅曼奴亦稱拜仁體育總監沙歷咸美斯以C朗的年齡為由不會收購。次熱門車路士方面，前鋒盧卡古日前外借回巢國際米蘭後，或促成C朗「上車」，惟其這名葡萄牙隊球星的周薪達38.5萬鎊（約365萬港元），勢成來投最大障礙。

《太陽報》其後稱從葡萄牙得到消息，C朗沒有要求離開曼聯，甚至從無這個想法，令傳聞更撲朔迷離。英媒亦有報道指出，曼聯領隊坦夏格對C朗離隊漠不關心，甚至認為對方離開有助球隊重建。據報坦夏格要求會方斥資7000萬鎊（約6.6億港元），簽入阿積士舊部兼22歲巴西隊新晉前鋒安東尼馬菲奧斯，亦有信心令上季表現不濟的拉舒福特重振雄風，有英媒認為曼聯可考慮的替補人選還有保羅戴巴拿、譚美阿巴謙、域陀奧森漢等。

巴塞會長拒放行 收購迪莊恐觸礁

C朗前途引來諸多揣測之際，曼聯恐同時失去坦夏格頭號收購目標法蘭基迪莊。巴塞隆拿會長拿樸達說：「不止曼聯，還有很多球會垂青法蘭基，但我們不會賣走他，他一直希望留隊。」亦有消息稱，車路士已加入爭奪這名荷蘭隊中場，有歐聯資格的「藍戰士」對法蘭基肯定較吸引。

此外，阿仙奴昨藉首次穿起14號球衣的前鋒尼基迪亞「戴帽」並交出助攻，在首場季前熱身賽以5：1大勝英甲球隊葉士域治。