理大女籃大專盃險勝中大 下周日決戰浸大爭四連霸

石文雅劉芳盈得分上雙奠勝

理大女籃昨有主力陳煥榆因強制隔離而缺陣，但球隊共有7名甲組球員，板凳深度不成問題。石文雅和劉芳盈在內線盡佔優勢，加上陳穎欣在外線發炮，助理大頭兩節領先28：16。中大在下半場極力反撲，射手張樂怡除了連入兩記3分球，更入楔博得and-1，單節獨得10分，助中大在第3節一度將分差縮窄至4分。中大在第4節乘勢力追，徐穎榆領軍打出一波12：0的攻勢，助球隊反超前至43：41。不過，理大沉着應戰，博得中大隊犯滿額並連番站上罰球線，球隊在石文雅和劉芳盈分別貢獻14和10分下，終以2分優勢險勝。

石文雅表示球隊雖有多名甲組球員，但難以齊人出席校隊練習，故賽前網上開會兩小時傾談戰術。談及今季目標，她毫不猶豫地稱是冠軍。理大下周日與浸大爭冠，浸大同日面對港大多點開花，上陣12人皆有得分，以79：42大勝晉級。男子組方面，理大在4強以75：66擊退城大，決賽與中大爭冠。

大專足球方面，城大在決賽以2：1粉碎港大的衛冕夢，自2016年後再奪冠，浸大則以1：0小勝中大摘季。