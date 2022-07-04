施維雅達溫網倒灶 37連勝斷纜 辦賽籌款援烏克蘭

21歲的施維雅達上月在法國公開賽重奪大滿貫，轉戰溫網成為奪標大熱。不過，她昨在32強面對歌妮失去節奏，開賽後接連被破發，力追仍以4：6先輸一盤，再輸一盤2：6出局，未能連續兩年打入16強。她賽後嘆道：「我不斷嘗試改變，但未見成效，反而對戰術應用感到困惑。」連同女子職業巡迴賽（WTA），她賽前連贏6項錦標，現在盼休息及檢討。這名波蘭籍球星近日宣布在家鄉辦慈善賽，邀得同鄉拉雲絲卡及烏克蘭籍的絲慧杜蓮娜，一同參賽籌款支援烏國。

歌妮挫勁敵過關自比醇酒

世界排名37位的歌妮爆冷淘汰施維雅達後，將與澳洲籍的湯珍奴域爭入溫網8強。這次被看低一線下完勝頭號種子，她笑說：「我就知道會做到，施維雅達在草地賽發揮不太自如，正是我取勝的好時機。法國有不少美酒，會隨歲月變得更醇，我就像這些美酒。」

基茲奧斯特薛斯柏斯罵戰

澳洲籍「壞孩子」基茲奧斯出戰男單32強，惡鬥4號種子、希臘籍的特薛斯柏斯，先失一盤後以盤數3：1反勝。他比賽期間繼續多次向裁判投訴，被對手批評猶如惡霸，形容整場就像在馬戲團作賽。二人昔日為好友，亦曾合作出戰男雙，基茲奧斯聽畢對方批評，表示自己從不缺朋友，但又認為球場事，球場了，一直尊重對方。

至於西班牙「泥地王」拿度出戰32強，以直落3盤輕取意籍的蘇尼高，將對荷蘭籍的雲迪沙斯曹普。蘇尼高比賽期間多次大喊，拿度一度着對方到網前接受「訓話」，遭受球迷批評，事後道歉。