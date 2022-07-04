黃尹雋10公里破30分 黃金海岸賽奪亞 寫港歷史續追亞洲列強

黃尹雋賽前吃幸運曲奇的時候，內裏的紙條寫着「你會像星星一樣閃耀」，他昨在黃金海岸馬拉松10公里賽確實交出耀眼成績。這名26歲港將以14分39秒完成頭半程，在2分56配速下以29分27秒衝線，成為香港史上首名在30分鐘內完成10公里的跑手，僅負東道主跑手Heyne Isaac 24秒，屈居亞軍，另一澳洲籍跑手Aaron Spiessberger Parker以29分33秒得季軍。

港首人30分鐘內跑畢10公里

黃尹雋在2019年香港10公里挑戰賽一戰成名，以30分51秒打破塵封15年的香港紀錄，翌年將紀錄推前至30分41秒，隨後幾乎壟斷香港長跑界，曾於3個月內接連刷新3項港績，現時更是5000米、10公里、15公里、半馬、全馬的香港紀錄保持者。

疫下海外集訓 屢破港績證成效

新冠疫情令本地體壇停擺多時，一度影響黃尹雋的狀態，但他去年開始隨上海易居俱樂部訓練，有機會跟隨名帥李犁（James Li）學習，今年4月再隨易居赴美集訓，上月在美國出戰Rock n Roll長跑賽聖地牙哥站半馬賽，跑出1小時04分57秒，改寫塵封11年的港績，這次在澳洲改寫10公里港績，足證努力獲得回報，也踏出追趕亞洲列強的一步，而現時的亞洲紀錄為巴林隊好手Albert Rop的27分44秒。

9月征柏林馬 長遠跑入奧運A標

黃尹雋將於9月轉戰德國柏林馬拉松，爭取再創佳績，現時的香港紀錄為他保持的2小時20分58秒，他去年在易居會內賽跑出2小時18分59秒，因屬非正式賽事未列入紀錄。他今年4月接受本報訪問，表示希望推快至2小時14至16分，長遠目標為2024年巴黎奧運A標「211」。

黃金海岸馬拉松的男子全馬方面，港將余顯華於「初馬」以2小時28分25秒獲27名，魏賡以2小時34分10秒得第44名，未改寫個人最佳成績，20歲新星謝俊賢跑出2小時34分48秒名列46。