拒坐享收成期 鄭鐵男劍指世界 成長路相似 耐心追趕張家朗

看到鄭鐵男的英文名Cantona與曼聯名宿簡東拿無異，原以為他在劍擊以外的興趣是足球，怎料他馬上澄清「是父親改的」，又笑說對球類運動興趣不大，反而在小學一年級開始學劍後，便愛上這項鬥智鬥力的運動，尤其享受在劍道上與人比併，他也自言絕不輕易認輸。鄭鐵男在2019年在亞青少年組贏得銅牌，同年於世青賽少年組首圈出局後，期望儲足經驗捲土重來，以最佳狀態於2021年迎接最後一次的少年組賽事，惟近年新冠疫情爆發，體院封院、劍館關閉等政策嚴重打亂部署，令他患得患失，出現失望、低落等負面情緒，坦承最後一次參加少年組，給予自己很多壓力，擔心表現不好。

本港新冠疫情去年底曾放緩，劍擊賽事陸續復辦，鄭鐵男去年12月在科學園出戰挑戰盃4強，惡鬥張家朗僅負13：15，再跟隨港隊到法國集訓，開始重拾信心，並視每次跟師兄對打為學習機會。他今年2月在亞青賽少年組個人賽及團體賽連奪兩金，及後轉戰青年組再添1金1銅。他休息一個月後挑戰世青賽，雖於青年組32強止步，但翌日重整旗鼓於少年組封王，成為繼張藝馨、張家朗及佘繕妡後，香港史上第4名世青冠軍劍手。他形容這次經歷相當傳奇，心態也有成長，「最重要的是專注當下，不要再因落後而失望吧，因為昨日發揮不好，不代表我今日會打得差。」

港世青冠軍第4人 樂見男花競爭激烈

受張家朗摘金鼓舞 磨練心態爭入奧

當「劍神」張家朗在東京奧運贏得金牌，鄭鐵男自覺作為香港劍擊隊一員與有榮焉，「香港只得700萬人口，但出產了兩個奧運冠軍，其中一個還要是劍擊隊的。這對我們是很大的鼓舞，因為這個小城市可在世界舞台佔一席位」。鄭鐵男的成長之路與張家朗相似，外界難免將二人比較，但這名花劍隊新星強調仍有不足，需向師兄學習。他說：「外界將我們比較，是對我實力的認可，但我還很年輕，不論經驗和心態等方面都有待磨練，要繼續以師兄為目標。」

近年男子花劍隊人才輩出，要爭奪代表港隊出戰國際賽的席位絕非易事，鄭鐵男表示隊中屬良性競爭，可推動彼此進步，「我們在法國集訓時，會一起研究對手的打法，團隊的氣氛很好」。鄭鐵男表示出戰巴黎奧運的機會不大，但目標仍是挑戰奧運這個最高殿堂，「在奧運打劍是我的夢想，我會保持信心，朝這個目標進發」。

張小倫昔日月薪3000 慶幸待遇改善雙線追夢

鄭鐵男在拔萃男書院就讀中五，聽到「大師兄」張小倫昔日轉當全職劍手時月薪不足3000元，一度感到驚訝，但他慶幸現時運動員待遇好轉，尤其是大專院校設運動員計劃，有助他繼續升學，「家人希望我先考大學，但要平衡學業和打劍並不容易，我在法國集訓時因為時差，經常要凌晨兩點起身上網課，翌日繼續訓練，加上老師抽空為我補習，才勉強追上進度」。這名17歲小將盼如蔡俊彥般先獲大學取錄，延長學習年期轉做全職運動員，把握機會搏盡，他說：「我真的好鍾意打劍，我會120%專注打劍，希望做好這件事。」

圖：楊柏賢、文：許嘉明