體壇快訊：安賽龍桃田大馬賽爭霸

中國隊混雙10米台奪金

中國隊昨於匈牙利舉行的跳水世界賽再報捷，16歲男將段宇伙拍21歲的東京奧運冠軍任茜出戰混雙10米高台決賽，合力以341.16分，奪得中國隊今屆第10金，拋離銀牌的烏克蘭隊24.15分。跳水項目今煞科，中國隊續於男子10米高台及女子雙人3米板衝金。

辛尼斯英國站首排頭位

世界一級方程式賽車（F1）昨演英國站排位賽，紅牛車手韋斯塔本雨戰下首兩節排位賽均錄得最快圈速，但法拉利的辛尼斯在第3節末段做出最快圈速搶得F1生涯首次頭位，令「韋少」今晚正賽要排第2位起步。平治「黑帝」咸美頓趕在寬限期前除下鼻環，今晚主場排第5位出賽。

英地產商完成收購打比郡

53歲英國商人克勞斯（David Clowes），昨透過旗下地產集團「高維發展」完成收購打比郡，結束球隊為期9個月的破產託管。於打比郡土生土長的克勞斯表示，將失去愛隊時不能袖手旁觀。打比郡去季英冠因財政問題被扣21分，新季降至英甲，領隊朗尼上周辭職。