沙拿續約利物浦3年 周薪40萬鎊寫隊史 歐洲第4高超C朗

穆罕默德沙拿續約前與利物浦只餘1年合約，雙方陣營去季不斷討價還價，卻未能達成共識，因而傳出沙拿今夏或會離隊。英國《每日郵報》報道，沙迪奧文尼上月22日轉會拜仁慕尼黑後，主帥高普認為若連失兩鋒將會影響軍心和穩定，成為促成會方與沙拿簽新約的主因。沙拿的周薪據報增一倍至40萬鎊，以1.5萬鎊（約14萬港元）力壓C朗，成為英超最高薪球員，但仍遠遠落後3名PSG球星基利安麥巴比、美斯及尼馬。惟另有報道指沙拿的周薪是35萬鎊（約330萬港元），連同浮動獎金條款才達40萬鎊。

憧憬伙新隊友續爭標

尼馬勢行使續約權留PSG

沙拿正在希臘的麥卡諾斯島度假，紅軍派出體育總監祖利安禾特飛赴當地簽約。沙拿動筆簽約後表示為留隊而雀躍，又稱球隊過去數年不斷進步，去季更差點成為「四冠王」。他說：「縱使續約需時，但現在每個人都很開心。事情已一錘定音，是時候聚焦下個目標。球隊近期已增添生力軍，力足爭奪每個錦標。」他又再次表達對文尼的懷念，「我會想念他的，他在利物浦度過數個美好的球季，祝願他一切順利」。此外，高普繼稱讚文尼是「傳奇」外，又以同一詞語形容沙拿，並相信30歲的他未來可更上一層樓。

另據法媒RMC Sport報道，盛傳今夏被PSG放棄的尼馬，會行使延長合約的選擇權，可留隊至2027年，料令PSG更難將他賣走。他在2017年由巴塞隆拿轉投PSG，2021年續約至2025年。PSG較早前以周薪100萬鎊（約950萬港元）留住麥巴比，傳言他獲賦予球會決策權，包括尼馬等球員或被踢出隊。

巴塞6將離隊 國米簽米希

甸恩軒達臣外借森林1季

此外，巴塞證實前鋒阿達馬查奧爾及盧克迪莊借用期滿，將分別返回狼隊和西維爾。巴塞日前已通知烏姆迪迪、列基佩治、巴夫韋迪及奧斯卡文古沙不用歸隊，意味他們亦被放棄。另外，約滿羅馬的中場米希達利恩，以自由身加盟國際米蘭，而曼聯門將甸恩軒達臣落實被借至英超「升班馬」諾定咸森林一季。至於「拖肥」愛華頓則由般尼簽入中堅達高斯基。