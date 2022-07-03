港劍手屢寫歷史 鄭兆康歸功麾下默默耕耘

帶隊逾十載 難忘江旻憓雙軌發展膺世一

喜獲更多資源 預言新一代更上層樓

康教練在2011年起擔任劍擊隊總教練，雖於2013年短暫離開工作崗位，但在2016年歸隊後，見證港將寫下多項歷史。擔任港隊總教練多年，康教練表示重劍好手江旻憓於2019年世界盃古巴站和巴塞隆拿站接連奪冠，世界排名隨後升上第1較為難忘，「她在史丹福大學讀書，打劍亦有如此成就，可以成為師弟妹的榜樣，證明劍手可雙軌發展，令家長願意讓小朋友參與這項運動」。

康教練去年見證張家朗贏得奧運冠軍，喜見港隊成績受到社會高度關注，加上政府願意投入更多資源，有助推動發展。男子花劍隊近年在國際賽不時踏上頒獎台，康教練稱蔡俊彥和張家朗兩大主力僅24、25歲，團隊年輕且能繼續進步。

港隊小將不讓師兄專美，除了世青賽少年組封王的鄭鐵男，康教練也大讚在亞青賽包辦頭二的梁千雨和蔡孝銳未來可期。不過，康教練稱對一班港隊教練要求嚴格，杜絕浪費人才的情况出現，他強調「教練要有責任心，對每一個小朋友負責」。