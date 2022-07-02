體壇快訊：空手道3新星U21世盃摘銅

吳安儀獲邀戰世界混雙賽

香港「四眼Cue后」吳安儀昨公布，獲世界桌球巡迴賽邀請參與世界混雙邀請賽。獲邀的尚有應屆世界賽冠軍「火箭」奧蘇利雲及亞軍特林普，意味吳安儀將與男子球壇巨星合作。賽事今年9月在英國舉行，8名球手將經抽籤分成4隊爭標。

陳全配雙人10米台封后

跳水世界賽昨續於匈牙利布達佩斯舉行，陳芋汐伙全紅嬋於女子雙人10米高台決賽獲4個10分，終以368.40分封后，拋離亞軍的美國隊69分。王宗源在男子1米板決賽獲493.30分，力壓英國隊對手衛冕，助中國隊在5天內累積9金2銀。

國籃挫台晉世盃外次圈

2023年男籃世界盃昨在澳洲續演亞洲區外圍賽，中國隊於首圈B組對陣中華台北隊，盡遣周琦、郭艾倫等主力下以94：58大勝對手，累積3勝1負，提早兩輪出線次圈，將續戰澳洲隊及再鬥中華台北隊。榜首的澳洲隊以98：52大勝日本隊，取得小組四連勝。

黑帝籲禁畢奇公開發言

世界一級方程式賽車（F1）今演英國站排位賽，焦點續是主場的「黑帝」咸美頓疑遭種族歧視。這名平治車手昨批評涉歧視言論的名宿畢奇，認為他不應獲准再公開發言。69歲的畢奇昨被英國車手聯會（BRDC）暫停會籍，畢奇的準女婿兼紅牛星將韋斯塔本，則否認對方是種族主義者。