寶達爆冷挫彼娃成英女網新寵 克服喪親之痛主場闖32強 簽碧咸經理人雙線發展

世界排名僅118位的寶達受惠主場之利，獲外卡第六度挑戰這項大滿貫女單賽事。她過去最佳成績為2018及2021年的次圈，今屆追平個人最佳後，昨於次圈惡鬥世界第7的捷克籍名將彼絲高娃。二人上周於伊斯特本國際賽對碰，寶達於32強勇挫彼絲高娃，首度擊敗世界前10球手，昨在首盤雖先輸3：6，但次盤搶七以細分7：4取勝，將這個上屆亞軍迫入決勝盤，最終再憑穩定的發球及把握力，尾段破發以6：4奠勝。

突破溫網個人最佳 含淚將勝利獻日前離世祖母

寶達出身於網球世家，母親曾代表英國隊出賽。她早在2011年贏得Junior Orange Bowl國際賽，惟步入成年組發展停滯，更曾受背傷困擾，2019年進佔世界排名82位，已是個人最佳。這個東道主昨在大滿貫覓得突破後帶淚訴說：「祖母兩天前離開了，我很想把勝利獻給她，因為溫網是她的最愛，從前總不願錯過收看每一仗。」寶達透露家人一度隱瞞噩耗，直至首圈後才獲母親通知，祖父來電時亦未有提起，只強忍傷痛鼓勵自己。

下圈對手陳夏莉妮棄戰雙打惹拍檔不滿

樣子甜美的寶達取勝後成為英國網壇熱話，英媒發現她數年前已簽約體育及娛樂經理人公司，該公司旗下更有同鄉足球壇名宿碧咸，以及巴西隊足球星將尼馬。身高1.82米的她亦曾換上時尚造型，為著名時裝雜誌拍攝封面。寶達將在32強出戰陳夏莉妮，這個法籍球手先於首圈淘汰剛復出的「細威」莎蓮娜威廉絲，前晚再於次圈淘汰西班牙籍的梳比絲多蒙。不過，她擊敗細威後報稱大腿受傷，放棄與德籍的卡柏絲治出戰女雙。卡柏絲治在社交網怒斥陳夏莉妮不專業，又不滿只獲短訊通知退賽，有感不受尊重，她在事件被廣泛報道後刪走帖文。

隨着6號種子彼絲高娃下馬，女單前10種子只餘4人，包括世界一姐施維雅達。這名波蘭籍星將以盤數6：4、4：6及6：3，掃走荷蘭籍的30歲球手賀芙，躋身32強，連勝紀錄已達37場。