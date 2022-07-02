鄧謝配大馬賽混雙8強飲恨

下周大師賽捲土重來

男單雙星伍家朗及李卓耀前天分途在16強出局，位列6號種子的鄧俊文與謝影雪成為港隊今站衝冠最後希望。二人面對世界排名第2的泰國隊組合佩華拉露高/塔拉達娜猜，首局一度追近比數，惟尾段追至11：12時難抵對手攻勢，先輸13：21，次局全程落後下以14：21敗陣，力戰38分鐘以局數0：2出局。

「鄧謝配」去年三度與這對泰國隊組合對碰全敗，昨亦未能扭轉劣勢，無緣混雙4強。港隊將短休數天再上戰場，準備下周同場舉行的馬來西亞大師賽，鄧俊文與謝影雪將在首圈32強對陣日本隊的金子祐樹/松友美佐紀，伍家朗在男單首圈與東道主劉國倫爭晉級，李卓耀則會對戰丹麥隊的安杜臣。

安賽龍男單闖4強遇祖拿坦

前天淘汰李卓耀的世界一哥安賽龍，昨在馬來西亞公開賽男單8強，以局數2：1淘汰印尼隊的基丁安東尼，將與另一印尼隊星將祖拿坦爭入決賽。中華台北隊的戴資穎昨淘汰印度隊的仙杜胡，中國隊的陳雨菲則挫日本隊的奧原希望，今日在女單4強對碰爭奪決賽席位。