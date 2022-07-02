黃洋葉鴻輝未入港足東亞盃初選

亞盃外陣容共20人列席

港足上月由主教練安達臣領軍，相隔逾半世紀再闖亞洲盃決賽周，25名成員中有20人續入選，包括昨落實未與傑志續約的謝家強及陳肇鈞，以及約滿東方龍獅的費蘭度，落選5人為黃洋、葉鴻輝、羅梓駿、王振鵬及迪高。至於上月初在港集訓的成員只有4人入選，包括鄭展龍、趙聡悟、伍瑋謙及黃浩然。剛戰畢亞協盃分組賽的理文成大戶，有8人入選，包括重返港隊的鄭兆均、闊別近4年再入選的日裔入籍中場中村祐人、曾替港足出戰省港盃的黃俊皓等。

此外，效力標準流浪的謝朗軒及姚浩明同樣首入選大港腳，兩人均曾代表港足U23出戰4年前的雅加達巨港亞運。港足將於本月11至15日在將軍澳足球訓練中心（FTC）操練，東亞盃決賽周本月19至27日在日本舉行，港足屆時將硬撼中、日、韓3隊。

謝家強陳肇鈞等5將離傑志

踏入7月，多支港超隊陸續宣布約滿離隊球員。傑志昨宣布的5人離隊名單，除了港腳謝家強及陳肇鈞，還包括唐建文、郭劍橋及于楊。傑志稱長年效力的唐建文決定尋找新挑戰，後備門將郭劍橋則掛靴，專注傑志足球學院教練工作。連同5月底約滿的朴俊炯、加維蘭及蘇沙，「藍鳥」累計有8名球員離隊。