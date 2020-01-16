約基治簽NBA最貴合約 5年超級頂薪 袋21億寫歷史

據美聯社消息稱，合約明夏到期的約基治，已同意與金塊續約多5年至2028年夏天，合約總值2.7億美元，平均每年薪酬達5400萬美元（約4.24億元），成為NBA史上最貴合約紀錄，其下季的舊合約年薪為3250萬美元（約2.55億港元），意味他後年加薪幅度達60%。

杜蘭特申請離籃網

布克卡唐斯頂薪續約

此外，布魯克林籃網球星杜蘭特據報已向會方提出轉會請求，希望加盟鳳凰城太陽或邁阿密熱火。太陽已與陣中球星戴雲布克卡達成協議，將續一紙4年超級頂薪，合約總值2.24億美元（約17.6億港元）。明尼蘇達木狼球星唐斯亦據報同意與會方續超級頂薪，合約同為4年總值2.24億美元。

披頓二世投拓荒者簽約3年

至於上月隨金州勇士重奪總冠軍的披頓二世據報決定離隊，與波特蘭拓荒者簽3年總值2800萬美元（約2.2億港元）的合約。美國全國廣播公司（NBC）記者指出，勇士雖有些微機會留住這名29歲防守悍將，但難以開出與拓荒者相等的條件。而馬刺小將朗尼獲加則成為自由球員，據報獲洛杉磯湖人以一年的650萬（約5100萬港元）合約招手。而湖人「大帝」勒邦占士，NBA生涯累積薪酬來季將突破4億美元（約31.3億港元），寫下聯盟歷史。