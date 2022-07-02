自由球員成「搶手貨」 車路士傳斟迪比利 戴巴拿前途未明

爆發逾兩年的新冠病毒疫情重創巴塞隆拿的財政，甚至迫使他們勒緊褲頭，連美斯去年也「冇得留低」，惟近年傷患不少的翼鋒奧士文尼迪比利仍在隊中，其至少1200萬歐元（約9800萬港元）的年薪，亦成球會沉重負擔。

巴塞財困被迫離隊 有望再跟杜曹

據報巴塞早已部署踢走迪比利的計劃，這間西甲球會去年尾將其續約報價列明年薪減至750萬歐元（約6150萬港元），另加浮動獎條款350萬歐元（約2870萬港元），至早前再減至分別是600萬歐元（約4900萬港元）和150萬歐元（約1230萬港元），遠低於迪比利合共2000萬歐元（約1.64億港元）的薪酬要求，差不多篤定這名法國國腳會以離隊終結。總計他效力巴塞5季上陣150次入32球，主要冠軍榮譽是西甲和西班牙盃各兩次。

迪比利早於5月傳言與拜仁慕尼黑扯上關係，據報這支德甲冠軍願付年薪1800萬歐元（約1.48億港元），但其後無疾而終。車路士接着成為潛在新東家，理由是迪比利在2016/17年球季效力多蒙特時，在該隊時任主帥杜曹的麾下作賽，「藍戰士」日前落實將盧卡古借予國際米蘭後，迪比利似剛好成為替代人物。

盧卡古回巢 戴巴拿投國米成問號

與迪比利同屬自由身球員的，尚有已離開祖雲達斯的保羅戴巴拿，這名阿根廷隊前鋒早前很有機會加盟國米，卻因盧卡古回巢而前途成謎，盧卡古亦勢再與拿達路馬天尼斯合作攻堅。戴巴拿早前曾傳言獲羅馬、曼聯及阿仙奴等垂青。

韋斯咸前線增兵 前借將連格或來投

愛華頓傳斟艾歷臣雲克斯

英超方面，韋斯咸據報昨已放棄斟介維拉利爾翼鋒哥爾尼維特，領隊莫耶斯則已告訴會方欲羅致3名攻擊手，分別是侯城的路易斯樸達、車路士的布查及已回復自由身的連格。連格去年初被曼聯外借至「鎚仔幫」，取得上陣16次入9球的佳績，去季回歸母會後卻苦無上陣機會，終決定今夏約滿離隊。

另外，愛華頓的巴西隊前鋒李察利臣昨落實投熱刺，「拖肥」隨即傳出有意簽入約滿賓福特的中場基斯甸艾歷臣，惟據報領隊林柏特的目標中場人物是被熱刺主帥干地冷落的中場哈利雲克斯。