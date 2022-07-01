東方首闖亞協淘汰賽 孫銘謙復出建功 9月戰跨區4強

今屆亞協J組只有3隊在單循環各踢兩仗，東方龍獅首仗以3：1擊敗理文，理文其後以同一比數挫臺南市，3隊出線形勢多變。東方昨仗不敗或僅負一球都足以首名出線，上屆打入跨區決賽的理文，昨日一戰賽前同樣出線未絕望；而由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市若大勝多於兩球，亦可反壓兩港超隊升上首名。東方上屆與臺南市FC在港交手，憑林恩許射入12碼小勝1：0，昨仗正選有港足門將葉鴻輝及前鋒孫銘謙齊復出。

米基爾巴杜姆破網領軍挫臺南

臺南市甫開賽即主動進攻，但在16分鐘被東方先開紀錄，巴西籍中場米基爾在禁區內接應傳中迎頂破網。臺南的科特迪瓦籍前鋒安以恩於27分鐘在門前錯失扳平良機，東方半場領先1：0。換邊後5分鐘，東方再下一城，孫銘謙避開出迎的門將李冠霈，殺入禁區再扣過敵衛射入空門，擴大比數至2：0。臺南及後由安以恩連過數人，再扭過葉鴻輝射入空門追回一球。東方於72分鐘憑射手巴杜姆門前快一步射入，個人今屆兩仗入3球，協助東方鎖定3：1勝局完場，今屆J組3仗賽果巧合地是同一比數。

東方過去一個月有7名球員約滿或提早解約離隊，包括艾華頓、基頓、艾華度、馮慶燁及林柱機等，今屆賽前被看低一線，最終兩戰全取6分成J組首名，歷來四度出戰亞洲賽分組賽，包括2017年亞冠盃、2009及2021年亞協盃，今屆首次晉身淘汰賽階段，暫定9月6或7日出戰一場分勝負的跨區4強，地點待定。

人腳勢大變 返港研晉級部署

不過，東方今夏人腳未知會否再有變動，出征跨區4強的陣容將受關注。主教練盧比度稱今季遇上聯賽腰斬等難題，感謝球員付出，認為他們的表現值得出線。他承認再有球員約滿或轉會，包括昨仗缺陣的李嘉耀及林恩許，返港後將跟球會副主席游永強商討晉級後部署。

東方潛在對手未定，有機會抽中D組首名成為「南亞區冠軍」的莫亨巴根。這支印度超聯球隊上周五與31歲中堅費倫丁普巴簽約兩年，他是法國隊球星保羅普巴的哥哥。