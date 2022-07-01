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2022年7月1日星期五
全紅嬋首膺世界冠軍 混合團體賽吐烏氣 中國隊百金締里程碑
當選FINA運動員委員會成員 何詩蓓盼成橋樑助泳手發聲
伍家朗李卓耀 大馬賽飲恨出局 鄧謝配闖混雙8強成港隊獨苗
稱因傷上月僅練7小時 拉度簡露溫網次圈止步
熱刺5.7億斟李察利臣勢成第4簽
返國披90號 盧卡古盼表現勝從前
電視精選
東方首闖亞協淘汰賽 孫銘謙復出建功 9月戰跨區4強
為打比郡員工支薪 朗尼或惹官非
夏登跳出合約 料減薪留效76人
咸美頓未除鼻環 恐被禁主場出擊
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【明報專訊】（請看附圖）
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全紅嬋首膺世界冠軍 混合團體賽吐烏氣 中國隊百金締里程碑
當選FINA運動員委員會成員 何詩蓓盼成橋樑助泳手發聲
伍家朗李卓耀 大馬賽飲恨出局 鄧謝配闖混雙8強成港隊獨苗
稱因傷上月僅練7小時 拉度簡露溫網次圈止步
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