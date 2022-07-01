稱因傷上月僅練7小時 拉度簡露溫網次圈止步

19歲英籍新星拉度簡露昨續戰溫布頓網球錦標賽，以直落兩盤3：6不敵法籍的嘉西雅，連續3項大滿貫次圈止步。早前受傷的她稱過去一個月只練習7小時，能與高水平球手競爭已收貨。

梅利男單出局 烏國女將挫同鄉捐獎金

拉度簡露去年於美國公開賽爆冷封后，成為焦點後一直未能複製佳績。這名10號種子於女單次圈，遇上非種子球手嘉西雅，連輸兩盤3：6後無緣32強；嘉西雅今日轉戰中國的張帥。拉度簡露近月多處受傷，她昨稱：「我只是19歲，對我而言一切都在學習當中。過去一個月，我合共只練習了7小時，能夠與這些球手高水平競賽，已是不錯的成就。」

她的前輩兼前世界一哥梅利同日出戰男單次圈，面對身高逾兩米的37歲美籍「巨人」伊斯拿先失兩盤，追回一盤後再輸一盤4：6，主場出局。女單亦上演烏克蘭「內訌」，33歲的特舒倫高以盤數2：1反勝同鄉卡莉蓮娜，打入32強。她即使取勝亦難展歡顏，表示家鄉戰火燃燒之際，自己仍在球場作賽，因而感到內疚，只能藉捐出10%獎金作為一點心意。

至於法籍球手陳夏莉妮前天在女單首圈，苦戰3盤淘汰復出的「細威」莎蓮娜威廉絲，其後因傷宣布退出女雙首圈，但未退出女單賽事，被女雙拍檔卡柏絲治炮轟不專業，又批評只獲拍檔以短訊交待退賽，感覺有欠尊重。