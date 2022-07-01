伍家朗李卓耀 大馬賽飲恨出局 鄧謝配闖混雙8強成港隊獨苗

伍家朗信恢復狀態放眼下站

伍家朗前天以直落兩局輕取荷蘭隊球手，昨惡鬥現時世界排名第2的前一哥桃田賢斗，首局先以21：11大勝，但次局交換場區後以8：21落敗。世界排名13位的伍家朗在決勝局與這名日本隊星將緊咬比數，尾段被拉開3分，最終以18：21僅負出局。世界排名第15位的李卓耀在另一場男單16強，惡鬥現任世界一哥兼丹麥隊星將安賽龍，同樣先贏一局21：15，但連輸兩局6：21及13：21，未能繼上一輪淘汰世界冠軍駱建佑後再爆冷。

港隊一哥伍家朗表示球場風勢大，與桃田在首兩局各自陷入劣勢，勝負分野在於決勝局未能先拉開比數，交換場區後無法保持優勢。今年3月一度感染新冠病毒的他，復出後在東南亞首站打入8強，近兩站16強止步，賽後他稱：「狀態對比年初恢復不少，但狀態雖好也要交出成績，希望下站在同樣地方繼續爭勝。」他與李卓耀下周轉戰馬來西亞大師賽，屬今次出征倒數第2站，本月中再赴新加坡出賽。

鄧謝配今鬥頭號種子

混雙方面，鄧俊文與謝影雪昨在16強面對印尼隊組合，輕鬆以21：13及21：10大勝過關，挾6號種子身分打入8強，全程僅花26分鐘。這對6號種子今日惡鬥位列頭號種子的泰國隊組合，爭入4強。