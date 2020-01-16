當選FINA運動員委員會成員 何詩蓓盼成橋樑助泳手發聲

任期4年 俄跳水女將禁賽令下當選

FINA昨晨因應疫情改用以電子方式，讓旗下運動員投選20名代表，最終從29人中選出新一屆運動員委員會成員，東京奧運兩銀星將何詩蓓首度成為泳界其中一人，連同跳水、韻律泳、公開水域、水球等水上項目選手，將在未來4年成為委員會的運動員代表。何詩蓓早在參選時表示：「我希望為所有運動員發聲，特別是來自亞洲地區的一群，希望FINA在下任何決定時，運動員的建議都會成為考慮重心，亦希望協助確保這項運動公平公正，讓運動員安心競技。」游泳項目其他當選運動員還包括瑞典隊的前世界冠軍艾沙瑪、哈薩克的2016年奧運200米蛙泳冠軍巴蘭甸及澳洲隊的漢臣。

至於俄羅斯及白俄羅斯隊泳手因俄國入侵烏克蘭，近月被FINA禁賽，但俄羅斯隊跳水女將寶雅高娃亦當選，FINA解釋她是以個人運動員身分參選，尊重其他運動員的選擇。

總教練陳劍虹信勝任

FINA設立運動員委員會作為聯會與運動員之間的橋樑，確保決策時能聆聽運動員聲音。總教練陳劍虹表示，相信何詩蓓會盡力履行義務，亦會幫助全球業內所有運動員。香港運動員投身各自項目的委員會過去不乏例子，「輪椅劍后」余翠怡便是世界輪椅劍擊聯會的運動員委員會主席。