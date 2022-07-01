全紅嬋首膺世界冠軍 混合團體賽吐烏氣 中國隊百金締里程碑

全紅嬋周二於匈牙利布達佩斯的世界賽登場，但在強項女子10米高台因其中一跳失誤，將世界冠軍頭銜讓予發揮穩定的隊友陳芋汐，屈居亞軍，當時中國多間傳媒擔憂她因發育影響表現，最終在昨晨的混合團體賽證明實力不減。中國隊原本安排18歲的另一東奧冠軍張家齊，伙拍15歲的男將白鈺鳴出戰這個非奧運項目，但賽前一天臨時換走踏入發育期後表現下滑的張家齊，改由全紅嬋領銜出戰，成為13隊平均年齡最細的組合。

賽前頂替隊友 成平均年齡最細組合

混合賽由男、女子選手各跳3次，包括10米高台及3米板動作，全紅嬋挑戰不熟悉的3米板，兩個動作發揮穩定，另一跳回到10米高台做出「6243D（臂力向後翻騰兩周轉體一周半）」，獲得全場最高的88分，終與白鈺鳴合力獲得391.40分，拋離法國隊組合32.9分之下奪金，不但是全紅嬋的首項世界冠軍，亦是中國隊歷來第100金。

受訪求搭檔解圍

一向害羞的全紅嬋賽後與白鈺鳴受訪，只答「很高興」後便用肩膀輕碰拍檔，示意對方「幫忙」回答解圍。她再被追問時，又笑稱彈板與高台沒太大分別，簡短對答被中國傳媒及網民笑稱，原來連世界冠軍也患社交焦慮症。這名星將昨午回到10米高台，伙拍陳芋汐出戰女子雙人項目初賽，合力以352.08分居首，今日再次衝擊金牌。

李亞杰同日出戰女子1米板，力壓美國隊選手封后，林珊伙拍朱子峰則在男女混合雙人3米板奪冠，中國「夢之隊」在4小時內橫掃3金，今屆匈牙利之行，於跳水項目首4天累積7金2銀。