體壇快訊：聶芷彥世界賽亞洲第4快

港欖7‧9決戰韓國

香港男子15人欖球隊將於7月9日的亞洲賽決賽作客鬥韓國隊，港隊由Kroll三軍會猛虎欖球會教練伊雲斯領軍，並於昨日公布29人大軍名單。勝方可獲晉級世界盃亞洲區外圍賽，與湯加隊爭奪世界盃最後一席，而負方則需轉戰國際遺材賽爭取入場券。

畢奇涉種族歧視黑帝

巴西籍前世界一級方程式（F1）總冠軍畢奇（圖右），去年接受當地傳媒的專訪近期首次刊登，惟這名69歲名宿在訪問中涉以種族歧視字眼「Nigger」形容平治車隊的7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓，引起外界爭議。對此黑帝在社交網撰文暗諷對方，稱「這不單只是一句說話的問題，而是這種古老思想應該改變」。F1賽會昨亦發聲明不點名批評，並重申反對任何種族歧視。至於身為畢奇準女婿的紅牛車手韋斯塔本則未就事件表態。

神戶換帥簽兩新兵救亡

暫列日職榜尾的神戶勝利船昨宣布季內第3次換帥，由吉田孝行接替被解僱的西班牙籍教練洛天拿掌帥，亦是他執教生涯第3次帶領神戶。此外，該會昨落實兩宗收購，由韓職仁川聯簽入黑山國腳前鋒史堤芬穆高沙，以及由鳥栖砂岩簽下日籍中場飯野七聖。