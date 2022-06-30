東方煞科鬥臺南爭不敗出線 主帥盧比度拒輕敵

港超球隊東方龍獅今晚6時在泰國迎亞協盃J組煞科戰，面對中華台北球隊臺南市FC，只要保持不敗或僅負一球，足以成為小組首名晉身淘汰賽，球隊今仗更有港足前鋒孫銘謙停賽刑滿可復出。主教練盧比度稱雖手握出線主導權，但強調同組兩隊仍有出線機會，不能掉以輕心。

理文臺南出線未絕望

東方在上周五亞協J組首仗以3：1擊敗理文後，有5天時間休息。理文日前以3：1挫臺南市FC後，東方今仗只要保持不敗或僅負一球，都足以保持首名出線。不過理文及臺南市仍有出線機會，若東方負0：2，同得3分的理文便會憑在得失球差較多入球而出線；由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市若大勝兩球以上，就會反奪首名。若臺南勝3：1，3隊將同分同得失球差及總入球數，須以紅、黃牌數目較少的公平競技分數決出晉級球隊。

港腳孫銘謙停賽刑滿復出

東方主帥盧比度在賽前記招承認，球隊手握出線主動權，但強調目前小組出線形勢仍複雜，其餘兩隊都有出線機會，故最後一仗要保持上仗擊敗理文的爭勝心，絕不能輕視對手。22歲港足前鋒孫銘謙因兩年前代表和富大埔出戰亞冠外圍賽時領紅，因而要上仗停賽，他稱已準備好今仗為球隊作貢獻。