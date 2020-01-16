港超隊倡設賽會試行3年 籌每年300萬種子基金 球會均分門票收益省開支

多年前的《鳳凰計劃》已建議港超成立獨立賽會，惟多年來只聞「樓梯響」。6隊港超高層昨邀傳媒茶敘，公布7支港超球會達共識建議成立「港超賽會」。出席包括傑志會長伍健、理文班主李文恩、冠忠南區主席陳文俊、標準流浪總監李輝立，以及晉峰和港會的代表，香港足球總會亦有派員出席。東方龍獅副主席游永強因要隔離未能出席，伍健稱對方「原則及方向上」支持；餘下一隊、由足總副主席霍啟山出資的香港U23，伍健引述對方代表此前反映，希望待新政府上場及視乎新政策後再作決定。

暫不獨立運作 盼長遠提升品牌價值吸引贊助

建議提及由新季起試行賽會3年至2025年，在足總名義下運作，暫不會成立獨立賽會，其間先由傑志及理文每年籌募共300萬元「種子基金」營運，期望3年後賽會能自負盈虧，長遠提升港超品牌價值，吸引更多商業贊助，屆時再探討賽會是否獨立運作。

此外，建議提到每季全部門票收益將撥入賽會盈餘，再平均分發予榜尾以外的球會，以增聯賽競爭性。其餘建議包括將每季港超總獎金由120萬，用賽會款項增至180萬元，冠軍獎金由48萬增至72萬元，足總盃亦增設40萬元總獎金；同時每隊每場只需付5000元開支，其餘由賽會「包底」，補貼轉播費等。參加與會的球會期望建議能得到足總支持。

伍健透露前季港超門票總收入約500萬元，今次「門票共享」勢減少傑志等大球會收入，但伍健稱不介意，「無論球會有多強，若聯賽發展不好也沒意義，希望藉此釋出善意幫細球會一把，一起提高聯賽競爭性」。李文恩也認為，一個地方足球發展離不開健康的聯賽。

伍健冀幫細會增聯賽競爭性

陳文俊強調建議是優化現有的「港超座談會」，並非改變足總制度，試行期間不會成立新公司，「像在足總內多設一個部門」。他相信此舉能增加球會誘因升班，「現時每季都要找球隊升班，周而復始是惡性循環，是時候要有變化」。李輝立稱此舉有助為細會「止血」，感謝大球會慷慨共享門票收入。