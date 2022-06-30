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2022年6月30日星期四
車路士5億搶拉芬夏 史達寧或割價離城 盧卡古抵米蘭外借返國
南野拓實離紅軍 1.47億投摩納哥
港女排4戰全勝 首奪亞洲挑戰盃 煞科戰不失一局挫烏茲別克
伍家朗大馬賽過關遇桃田
相隔3年初戰溫網 拿度苦戰3.5小時響頭炮
接連被爆中介醜聞 碧基西班牙足總會長涉賄受查
韋少年薪3.7億續約湖人1年
電視精選
港超隊倡設賽會試行3年 籌每年300萬種子基金 球會均分門票收益省開支
東方煞科鬥臺南爭不敗出線 主帥盧比度拒輕敵
體壇快訊：聶芷彥世界賽亞洲第4快
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【明報專訊】（請看附圖）
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