接連被爆中介醜聞 碧基西班牙足總會長涉賄受查

錄音再流出 碧基涉干預西班牙隊賽期

西班牙傳媒於4月曾披露，碧基旗下公司Kosmos有份參與西超盃移師至沙特舉行的合約談判，並收取每年400萬歐元（約3300萬港元）佣金，涉及利益衝突。而西班牙足總會長魯比亞利斯更被爆出與碧基的錄音對話，內容顯示碧基以中介人角色與對方洽談出場費等問題。而當地法院昨正式以涉嫌商業賄賂及不公平管理罪，對二人展開調查。

雖然碧基曾公開回應稱屬正當投資，但近日他再被爆出新的對話內容，錄音顯示這名巴塞後衛曾要求魯比亞利斯更改一場西班牙國家隊的比賽時間，以避免與他旗下公司承包的台維斯盃網球賽撞期，再次引起外界嘩然。

意甲新季改制 榜首同分附加賽爭冠

另外，意甲昨宣布來季改制，若榜首最終出現同分，將增設一場過的附加賽決出冠軍，取代以該季兩隊對賽成績及得失球決高下的做法，但其餘位置若同分則維持舊制。事實上，意甲半世紀前曾有類似制度，最終1963/64年度成為唯一舉行過附加賽的球季，當時博洛尼亞以2：0擊敗國際米蘭封王。