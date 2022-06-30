車路士5億搶拉芬夏 史達寧或割價離城 盧卡古抵米蘭外借返國

阿仙奴近日盛傳正斟介拉芬夏比洛尼，然而車路士突然向列斯聯開價試圖「截糊」，以5500萬鎊求購這名巴西國腳，據報該價錢亦令列斯聯感滿意，故在收購戰搶佔上風。拉芬夏的經理人兼名宿迪高，曾在2008至2010年效力車路士，著名轉會記者羅曼奴指出，藍戰士已聯繫球員及經理人，商討個人條款細節。而拉芬夏雖被指更希望加盟巴塞隆拿，但該隊因陷入財困，料難以開出讓列斯聯滿意的報價。

同一時間，車路士亦被指對曼城的史達寧虎視眈眈。體育網站The Athletic指，這名27歲英格蘭國腳與曼城合約只剩一年，因此有信心「藍月」會割價出售。車路士目前雖未正式提購，惟英國天空體育指出，曼城將為對方標價6000萬鎊（約5.72億港元）。

擬斟迪歷特 普列錫勢成交易籌碼

車路士今夏失去兩名中堅魯迪格及安達斯基斯坦臣，據報欲從祖雲達斯收購馬菲斯迪歷特修補防線。《每日郵報》指，車路士冀以交換球員方式促成轉會，惟「斑馬兵團」已拒絕對方以迪姆華拿加4000萬歐元（約3.29億港元）的報價。報道又指，車路士或改以翼鋒基斯甸普列錫作為交易籌碼。

國米5760萬借盧卡古1年

此外，車路士射手盧卡古即將以借將身分重返國際米蘭，昨抵達米蘭進行體檢。他到埗時在機場外難掩喜悅，隨即披上國米主色的藍黑頸巾拍照，並向在場記者說：「我很高興能夠回來！」他去年以破車路士球會紀錄的9750萬鎊（約9.36億港元）第二度加盟，惟季中受訪時透露希望返回國米，與領隊杜曹關係緊張，季尾未獲重用。而他據報已不在杜曹的來季計劃內，並獲新班主保亞利同意放行，讓國米以600萬鎊（約5760萬港元）及支付全數薪酬借用一年。