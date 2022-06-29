阿富汗英雌流亡異地闖新天 女足澳洲組隊返綠茵場 跆拳道女將踢出銅牌

阿富汗女足門將Fati去年8月與國內過萬百姓一樣，與隊友逃到喀布爾國際機場，尋求投奔自由國度的一絲機會，結果在機場苦候逾兩日，終成功登上澳洲軍機安全撤離。在澳洲安頓約半年，她今年2月與隊友重返綠茵賽場，在澳職球會墨爾本勝利協助下籌組球隊，角逐維多利亞省第4級聯賽。Fati本月接受英國廣播公司（BBC）訪問，稱已感覺像重拾以前的所有，「這裏感覺很棒，為全隊帶來新希望。我會把笑容鎖在記憶中。我在想，我是成功的，我們不再感到迷失」。

塔利班重掌政權 女子運動再被禁

難望再披國家隊戰袍 異地與隊友圓足球夢

為排除讓塔利班尋獲的風險，Fati跟隊友聽從了呼籲，把象徵多年所得榮譽的球衣和獎盃全數銷毀。來到全新的國度，不代表憂慮能完全釋除。為免令身在家鄉的親人受威脅，她們在澳洲仍要「隱姓埋名」，穿着沒有印名的球衣出賽。即使把人生所有推倒重來，Fati仍無悔出走異地，因為已無法在現在的阿富汗生活，「那裏沒機會爭取權益，不能隨意外出、不能上學、不能當運動員，只淪為行屍走肉」。

塔利班奪回政權後，阿富汗女足從此絕迹國際賽，去年9月舉行的女子亞洲盃外圍賽亦宣告棄權。Fati認為，即使日後或無法再披上國家隊戰袍，她跟隊友的足球夢始終不變，「更重要的是和隊友在一起，我們是一家人，無法被動搖。若不能代表阿富汗，我們的目標會轉為踢入澳洲隊，或者未來所在的國家；我們仍然是阿富汗人，為着我們的民族而戰」。

殘奧女將同赴澳 保加利亞賽寫歷史

去年東京殘奧期間，阿富汗隊兩名代表胡達達迪（Zakia Khudadadi）及拉蘇利（Hossain Rasouli）在國內航班癱瘓下，幾乎征奧夢碎，終由國際殘奧會協助安全撤離往東京參賽，賽後同獲澳洲批出難民簽證。為阿富汗隊歷來首名殘奧女將的胡達達迪，如今以難民身分參與國際賽，月初更在保加利亞舉行的殘疾人跆拳道格蘭披治賽47公斤級別賽贏得銅牌，即使非以阿富汗隊身分出賽，仍為該國人民寫下歷史。