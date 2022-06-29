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2022年6月29日星期三
全紅嬋10米台飲恨添憂 失誤僅負隊友摘銀 陳若琳助克服發育難題
聶芷彥5公里世界賽膺亞洲第3
佐高域溫網80勝 晉級次圈兼寫四大滿貫紀錄
李卓耀挫世界冠軍闖大馬賽次圈
港女排挑戰盃挫印度 誓取烏茲別克爭冠
艾榮續約籃網1年碎離隊傳言
曼聯季前首操 坦夏格初領軍氣氛良好
返巴甲帕拉尼恩斯 費蘭甸奴稱是時候「回家」
電視精選
阿富汗英雌流亡異地闖新天 女足澳洲組隊返綠茵場 跆拳道女將踢出銅牌
男子健美遭打壓 賽事改閉門 訓練須穿衣
體壇快訊：水手天使12將罰停賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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