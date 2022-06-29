佐高域溫網80勝 晉級次圈兼寫四大滿貫紀錄

佐高域挾頭號種子身分登場，先被24歲的權純雨扳平盤數1：1，再連贏兩盤6：3及6：4，花2小時27分鐘闖64強，將鬥澳洲籍的哥基蘭斯基。35歲的他於溫網累積22場連勝，四大滿貫均達最少80勝，賽後笑說：「我不再是年輕人了，但對這項運動的熱情仍在燃燒，會繼續全力爭勝。現在是80勝，就讓我們追逐100勝吧。」

施維雅達36連勝寫歷史

世界一姐、波蘭籍的施維雅達亦在女單首圈，以盤數6：0、6：3大炒克羅地亞籍的菲列，連贏36場寫21世紀紀錄。同樣35歲的前世界一哥梅利主場出戰澳洲籍的德禾夫，先失一盤後連贏6：3、6：2及6：4，第3盤罕有地下手發球，似未受傷患影響。他的同鄉拉度簡露在女單首圈則以直落兩盤6：4，輕取比利時籍的雲尤維克。19歲的她去年在美國公開賽封后一戰成名，昨克服首度亮相溫網中央場的壓力，笑說自信往後有力戰勝任何對手。

侯卡錫捐2100歐援烏國

而波蘭籍的上屆4強人馬侯卡錫昨不敵西班牙籍的霍堅拿，他賽前承諾打出每記Ace球便會捐出100歐元，最終全場打出21次，將捐出2100歐元援助受戰火影響的烏克蘭人民。克羅地亞籍名將施歷及意籍的貝列天尼，則因新冠病毒檢測陽性而退賽。