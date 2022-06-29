全紅嬋10米台飲恨添憂 失誤僅負隊友摘銀 陳若琳助克服發育難題

去年在東京奧運奪金的全紅嬋，在匈牙利首次出戰世界賽劍指雙金，她昨在女子10米高台決賽頭兩輪表現不俗，但第3跳的207C（向後翻騰3周半抱膝）出現失誤，入水時無法壓住水花，僅獲61.05分。全紅嬋在餘下兩跳力追不果，最終總得分為416.95分，以0.3分之差僅負陳芋汐失冠。

15歲首戰世界賽備受關注 認感外界壓力

明伙陳芋汐戰雙人10米台續爭金

全紅嬋坦承感到壓力，這名15歲小將說：「感覺受到很多關注，比賽中有一瞬間想得太多，第3跳以後就沒有分散注意力了。我覺得狀態很好，就是207C差一些，以後繼續努力練吧。」全紅嬋明日伙拍陳芋汐出戰女子雙人10米高台跳水初賽，繼續助中國隊爭取在今屆達成世界賽歷來100金。

一年長高8厘米 前輩陳若琳過來人身分教路

去年東京奧運時，全紅嬋身高只得1.43米，一年來發育長高近8厘米，身材也變得修長。身體發育導致體重增加，對於跳水選手有一定影響，尤其中國跳水隊女子10米高台選手的運動壽命普遍不長，外界擔心全紅嬋未能克服身體變化。

中國跳水隊在東京奧運之後，安排29歲的名宿陳若琳擔任全紅嬋的主教練，大有機會是希望陳若琳把自己過渡發育期的經驗傳授予後輩，當年陳若琳經歷發育期間，除了加強力量訓練，中國傳媒稱她更是5年沒有吃過晚飯和零食，嚴格控制體重。

全紅嬋的廣東隊主管教練何威儀曾表示，「全紅嬋今後可能遇到的問題，陳若琳都經歷過，而且她都克服得很好」。陳若琳自5歲開始練習跳水，在19年跳水生涯贏得5面奧運金牌及6面世界賽金牌，也是國際跳水界第一個女子10米高台大滿貫得主。