主耶穌勢投阿仙奴簽約5年

或助新東家斟拉芬夏比洛尼

阿仙奴早前盛傳與曼城達成協議，以4500萬鎊（約4.33億港元）轉會費收購「主耶穌」加比爾捷西斯。意籍轉會記者羅曼奴昨表示，這名巴西隊國腳已同意個人條款，本周赴倫敦體測，將與阿仙奴簽約5年。25歲的加比爾捷西斯於2017年加盟曼城，隨着艾寧夏蘭特今夏加盟，地位隨時不保。英媒稱加比爾捷西斯的影響力，有助阿仙奴從列斯聯收購拉芬夏比洛尼。阿仙奴昨亦落實簽入美職球隊新英倫革命門將馬特瑞納，預料這名28歲美國國腳將頂替盛傳離隊的後備門將賓特尼奴。

而曼城送走「主耶穌」後，將可騰出資金完成收購列斯聯中場加雲菲臘斯。另據英媒報道，曼聯拒絕巴塞隆拿斟介哈利馬古尼，但隊長一職將交由基斯坦奴朗拿度（C朗）。球會昨由荷籍新帥坦夏格主持新季首操，有指有望在本周內說服基斯甸艾歷臣從賓福特來投。

施治離任車路士技術顧問

而名宿門將施治昨宣布離開車路士，結束3年技術顧問身分。新班主保亞利入主後，藍戰士已有總監瑪蓮娜及行政總裁基斯羅倫斯離隊，主席布魯士畢克亦已轉任高級顧問。